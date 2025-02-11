Семьи американских военных освистали главу Пентагона Хегсета

Члены семей американских военных освистали и высмеяли главу Пентагона Пита Хегсета по его прибытии в штаб Европейского командования армии США в ФРГ. Об этом пишет телеканал NBC.

Ранее сообщалось, что Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и иммиграции.

Кроме того, военно-морские силы США приостановили действие программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи их жертвам на фоне отмены президентом США Дональдом Трампом так называемой политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI).

По данным телеканала, выразить недовольство политикой американского Минобороны в отношении программы DEI в Штутгарте собрались несколько десятков членов семей военных США.

Журналисты уточнили, что протестующие скандировали «DEI», размахивали флажками, свистели. Они отметили, что ранее случаи протестов со стороны военнослужащих практически не фиксировались.