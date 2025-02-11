Фон дер Ляйен и Каллас обсудили с Вэнсом Украину и Китай

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас впервые встретились в Париже с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым обсудили, в частности, конфликт на Украине, Китай, вопросы обороны. Об этом фон дер Ляйен и Каллас сообщили по итогам встречи.

" Х о р о ш а я в с т р е ч а с в и ц е - п р е з и д е н т о м В э н с о м . В м е с т е с Урсулой фон дер Ляйен мы обсудили работу над ключевыми вопросами: война России против Украины, укрепление европейской обороны и действия Китая, - написала в X Каллас. - Поскольку наши противники координируют свои действия, мы должны делать то же самое".

" Д о б р о п о ж а л о в а т ь в Е в р о п у , в и ц е - п р е з и д е н т В э н с . С п а с и б о з а и н т е р е с н у ю д и с к у с с и ю о н а ш и х о б щ и х п р о б л е м а х к а к с о ю з н и к о в . О т б е з о п а с н о с т и и с т а б и л ь н о с т и д о б о л ь ш и х п е р с п е к т и в т е х н о л о г и й и к р и т и ч е с к и х п р о б л е м н е р ы н о ч н ы х и з б ы т о ч н ы х м о щ н о с т е й " , - н а п и с а л а г л а в а ЕК.

Таким образом, лидеры евроинститутов не сказали ни слова об обсуждении с Вэнсом решения США ввести пошлины в отношении ЕС. Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС жестко ответит Вашингтону на это решение.