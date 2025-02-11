Фон дер Ляйен и Каллас обсудили с Вэнсом Украину и Китай
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас впервые встретились в Париже с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым обсудили, в частности, конфликт на Украине, Китай, вопросы обороны. Об этом фон дер Ляйен и Каллас сообщили по итогам встречи.
"Хорошая встреча с вице-президентом Вэнсом. Вместе с Урсулой фон дер Ляйен мы обсудили работу над ключевыми вопросами: война России против Украины, укрепление европейской обороны и действия Китая, - написала в X Каллас. - Поскольку наши противники координируют свои действия, мы должны делать то же самое".
"Добро пожаловать в Европу, вице-президент Вэнс. Спасибо за интересную дискуссию о наших общих проблемах как союзников. От безопасности и стабильности до больших перспектив технологий и критических проблем нерыночных избыточных мощностей", - написала глава ЕК.
Таким образом, лидеры евроинститутов не сказали ни слова об обсуждении с Вэнсом решения США ввести пошлины в отношении ЕС. Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС жестко ответит Вашингтону на это решение.