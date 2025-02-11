США пересмотрят численность сил в ЕС после сделки по Украине

Соединенные Штаты могут пересмотреть численность американских военных на территории стран Евросоюза, рассказал новый глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

Министр обороны США 10 февраля отправился в первую рабочую поездку. В ходе турне он посетит Германию, Бельгию, Польшу, а также примет участие во встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине в Брюсселе.

По данным агентства, министр сделал ряд заявлений о планах Вашингтона в ходе выступления в штаб-квартире африканского командования в Германии.

« ‎ В н а с т о я щ е е в р е м я н е т н и к а к и х п л а н о в п о с о к р а щ е н и ю [ с и л в Е в р о п е ] » , — о т м е т и л Х е г с е т .

Шеф Пентагона уточнил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время работает над инициативами, которые позволят завершить боевые действия на Украине в скором времени.

Хегсет констатировал, что после завершения мирной сделки США пересмотрят численность европейского контингента. Он добавил, что ревизии подвергнутся американские военные базы по всей планете.