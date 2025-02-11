В Раде сделали признание после прекращения транзита газа

Украина не выиграла от прекращения транзита газа из России в Евросоюз, признал глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус. Об этом пишет РИА Новости.

Транзит газа из России в ЕС через Украину остановился 1 января 2025 года на фоне истечения соглашения между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины».

« Е с т ь х о р о ш и й п р и м е р п о г а з у . М ы о с т а н о в и л и т р а н з и т , а ч т о п р о и з о ш л о с р о с с и й с к и м L N G [ с ж и ж е н н ы м п р и р о д н ы м г а з о м ] ? В 2 0 2 4 г о д у о н д о с т и г р е к о р д а и е щ е б о л ь ш е у х о д и т в о Францию, Испанию и Бельгию», — отметил Герус.

Парламентарий уточнил, что запрет транзита привел не к завершению поставок как таковых, а к тому, что газ стал попадать в Европу по другим маршрутам. Он добавил, что на доходах России ситуация с транзитом не отразилась.

По его словам, если Киев вслед за транзитом газа запретит транспортировку нефти по своей территории, Москва все равно найдет способы доставлять энергоресурс заказчикам.