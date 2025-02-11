В Раде сделали признание после прекращения транзита газа
Украина не выиграла от прекращения транзита газа из России в Евросоюз, признал глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус. Об этом пишет РИА Новости.
Транзит газа из России в ЕС через Украину остановился 1 января 2025 года на фоне истечения соглашения между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины».
«Есть хороший пример по газу. Мы остановили транзит, а что произошло с российским LNG [сжиженным природным газом]? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше уходит во Францию, Испанию и Бельгию», — отметил Герус.
Парламентарий уточнил, что запрет транзита привел не к завершению поставок как таковых, а к тому, что газ стал попадать в Европу по другим маршрутам. Он добавил, что на доходах России ситуация с транзитом не отразилась.
По его словам, если Киев вслед за транзитом газа запретит транспортировку нефти по своей территории, Москва все равно найдет способы доставлять энергоресурс заказчикам.