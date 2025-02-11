Он подчеркнул, что такие гарантии без участия Соединенных Штатов не будут полноценными.

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« Е с т ь г о л о с а , к о т о р ы е г о в о р я т , ч т о Е в р о п а м о г л а б ы п р е д л о ж и т ь г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и б е з а м е р и к а н ц е в , и я в с е г д а г о в о р ю « н е т » , – з а я в и л З е л е н с к и й .

Главарь киевского режима отметил, что настоящие гарантии безопасности возможны только с участием США, добавив, что выступает за введение миротворческого контингента на территорию Украины в качестве части гарантии безопасности.

« Н о я х о т е л б ы е щ е р а з п о д ч е р к н у т ь , ч т о б е з А м е р и к и э т о н е в о з м о ж н о » , – р е з ю м и р о в а л о н .

Кроме того, Зеленский сообщил, что на данный момент «пока нет даты» его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, ранее Зеленский предложит вернуть России Курскую область в обмен на украинские территории.