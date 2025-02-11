Зеленский отказался от европейских гарантий безопасности без США
Он подчеркнул, что такие гарантии без участия Соединенных Штатов не будут полноценными.
«Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю «нет», – заявил Зеленский.
Главарь киевского режима отметил, что настоящие гарантии безопасности возможны только с участием США, добавив, что выступает за введение миротворческого контингента на территорию Украины в качестве части гарантии безопасности.
«Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что без Америки это невозможно», – резюмировал он.
Кроме того, Зеленский сообщил, что на данный момент «пока нет даты» его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, ранее Зеленский предложит вернуть России Курскую область в обмен на украинские территории.