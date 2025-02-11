Зеленский отказался от европейских гарантий безопасности без США

Он подчеркнул, что такие гарантии без участия Соединенных Штатов не будут полноценными.

Зеленский отказался от европейских гарантий безопасности без США
© РИА "ФедералПресс"
«Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю «нет», заявил Зеленский.

Главарь киевского режима отметил, что настоящие гарантии безопасности возможны только с участием США, добавив, что выступает за введение миротворческого контингента на территорию Украины в качестве части гарантии безопасности.

«Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что без Америки это невозможно», резюмировал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что на данный момент «пока нет даты» его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, ранее Зеленский предложит вернуть России Курскую область в обмен на украинские территории.

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