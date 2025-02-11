Более 180 человек задержано в Италии в ходе масштабной операции против мафии

Сотрудники правоохранительных органов Италии провели очередную масштабную операцию против сицилийской мафии. В ходе оперативных мероприятий задержано, по последним данным, более 180 человек.

Как уточнили в итальянской полиции, их подозревают в целой серии правонарушений, в том числе, в наркоторговле, покушениях на убийства, вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия. Результаты операции в соцсетях уже прокомментировала глава правительства республики Джорджа Мелони.

Она назвала это серьёзным ударом по преступному клану «Коза Ностра». Силовики действовали сразу в нескольких регионах — от столицы Сицилии Палермо до Милана, Флоренции и Ареццо. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МВД Италии, мафия активно внедряет в сою деятельность современные технологии, например – криптовалюту. Кроме того, преступной структуре по-прежнему удается вербовать в свои ряды молодежь.