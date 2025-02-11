Глава Пентагона назвал две главные угрозы США

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о том, кого американские власти считают главными угрозами Вашингтона.

« С а м о й б о л ь ш о й у г р о з о й я в л я е т с я о х р а н а н а ш е й с о б с т в е н н о й г р а н и ц ы » , — п р и в о д и т е г о с л о в а Т А С С .

Говоря о внешних угрозах, Хегсет выделил КНР, которая имеет «великие амбиции».

Ранее Хегсет сказал, что США пока не планируют сокращать военное присутствие на зарубежных базах.

Глава Пентагона также заявил, что США не планируют направлять своих военных на Украину.