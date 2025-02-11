Зеленский рассмеялся после вопроса о роли Байдена в истории

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся после вопроса о роли бывшего президента США Джо Байдена в истории.

Зеленский рассмеялся после вопроса о роли Байдена в истории
© Lenta.ru

Такую реакцию политик проявил во время интервью The Guardian.

«Сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать все», заявил он после первоначальной реакции.

Отвечая на вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине, Зеленский подчеркнул, что в данный момент ее «сложно оценить». Политик раскритиковал действия экс-президента США до начала специальной военной операции (СВО), однако поблагодарил его за последующую поддержку.

Ранее Зеленский раскритиковал идею действующего президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, гарантии от стран Европы без участия США будут являться ненастоящими.

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