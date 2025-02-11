Зеленский рассмеялся после вопроса о роли Байдена в истории

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся после вопроса о роли бывшего президента США Джо Байдена в истории.

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Такую реакцию политик проявил во время интервью The Guardian.

« С е г о д н я т р у д н о в с е э т о о х а р а к т е р и з о в а т ь , п о т о м у ч т о м ы н е з н а е м в с е г о . П о з ж е м ы у з н а е м , м ы б у д е м з н а т ь в с е » , — з а я в и л о н п о с л е п е р в о н а ч а л ь н о й р е а к ц и и .

Отвечая на вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине, Зеленский подчеркнул, что в данный момент ее «сложно оценить». Политик раскритиковал действия экс-президента США до начала специальной военной операции (СВО), однако поблагодарил его за последующую поддержку.

Ранее Зеленский раскритиковал идею действующего президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, гарантии от стран Европы без участия США будут являться ненастоящими.