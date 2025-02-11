Глава Пентагона: Трамп рассчитывает на «скорую мирную сделку» по Украине
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «скорую мирную сделку» по Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.
Он отметил, что США «должны обеспечивать безопасность Израиля, а также мирное разрешение конфликта на Украине», однако «это не должно определять, как Вашингтон ориентируется».
«Надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил», — добавил Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире африканского командования в Германии.
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Ранее глава Пентагона сообщил, что не станет объявлять о новой военной помощи Киеву во время своей первой зарубежной поездки и не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.