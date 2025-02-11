Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «скорую мирную сделку» по Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Он отметил, что США «должны обеспечивать безопасность Израиля, а также мирное разрешение конфликта на Украине», однако «это не должно определять, как Вашингтон ориентируется».

« Н а д е ю с ь , с о с к о р о й м и р н о й с д е л к о й п о Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил», — добавил Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире африканского командования в Германии.

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Ранее глава Пентагона сообщил, что не станет объявлять о новой военной помощи Киеву во время своей первой зарубежной поездки и не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.