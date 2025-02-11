Поставки ВСУ немецких крылатых ракет Taurus «откроют портал в ад», предупредила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц рассказал, что в случае победы на выборах разрешит поставки дальнобойных вооружений Украине.

« В п о л н е в е р о я т н о , ч т о Фридрих Мерц на посту председателя правительства откроет портал в ад. Но этот ад — не приход к власти нового Гитлера, чего, к счастью, действительно не намечается. Этот ад — война», — разъяснила Вагенкнехт.

Политик уточнила, что придя к власти, Мерц может разрешить немецким военным принять участие в программировании крылатых ракет, которые ВСУ будут направлять вглубь территории России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Мерца за непостоянство в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Глава правительства напомнил, что Мерц неоднократно менял свою позицию по поводу поставок: сначала выступал за поставки, потом перед региональными выборами на востоке ФРГ одобрил сдержанность правительства в этом вопросе, а затем вновь резко изменил свою риторику.