Зеленский запросил 100 тысяч миротворцев у Запада и нарисовал для них карту

Украине нужен миротворческий контингент в размере 100 тысяч человек и в формате «США+Европа». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram.

По его словам, он попросил военных показать точки, где может располагаться будущий контингент.

« М ы н а р и с о в а л и к а р т у » , — с к а з а л Зеленский и заявил о своем намерении показать ее представителям Европейского союза (ЕС) и США на предстоящей Мюнхенской конференции.

Он также объяснил, что 100 тысяч человек это необходимое число миротворцев. 5 тысяч, по словам Зеленского, мало для Украины.