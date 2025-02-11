Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заморозку деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) и остановку помощи, заявил, что не собирается жаловаться на такое развитие событий. Его слова приводит The Guardian.

Зеленский подчеркнул, что Украина «не собирается жаловаться на то, что некоторые программы заморожены», поскольку для Киева самое главное – это военная помощь, и она сохранена.

« Е с л и у а м е р и к а н с к о й с т о р о н ы е с т ь в о з м о ж н о с т ь и ж е л а н и е п р о д о л ж а т ь с в о ю г у м а н и т а р н у ю м и с с и ю , м ы п о л н о с т ь ю з а , а е с л и н е т , т о м ы н а й д е м в ы х о д и з э т о й с и т у а ц и и » , – д о б а в и л г л а в а г о с у д а р с т в а .

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Небензя высказался о ситуации с USAID

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Позже стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру. Останутся всего 294 специалиста.