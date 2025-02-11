В Киеве сделали заявление о гарантиях безопасности от Запада
В Киеве больше не верят в гарантии безопасности от Запада, в том числе те, что прописаны в документах НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, Владимир Зеленский 10 января сообщил, что Украина желает получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в этом году.
«Некоторые представители украинской элиты неожиданно признались, что не верят в западные гарантии, даже если они будут закреплены на бумаге и подписаны. Более того, они не считают надежной защитой даже членство в НАТО», — отметил источник.
В частности, на Украине не уверены, что 5-я статья устава альянса о коллективной обороне сработает в случае ее активации.
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Кроме того, в Киеве полагают, что администрация президента США Дональда Трампа намеревается сместить Владимира Зеленского.