В Киеве больше не верят в гарантии безопасности от Запада, в том числе те, что прописаны в документах НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Владимир Зеленский 10 января сообщил, что Украина желает получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в этом году.

« Н е к о т о р ы е п р е д с т а в и т е л и у к р а и н с к о й э л и т ы н е о ж и д а н н о п р и з н а л и с ь , ч т о н е в е р я т в з а п а д н ы е г а р а н т и и , д а ж е е с л и о н и б у д у т з а к р е п л е н ы н а б у м а г е и п о д п и с а н ы . Б о л е е т о г о , о н и н е с ч и т а ю т н а д е ж н о й з а щ и т о й д а ж е ч л е н с т в о в НАТО», — отметил источник.

В частности, на Украине не уверены, что 5-я статья устава альянса о коллективной обороне сработает в случае ее активации.

Захарова высказалась о выгоде Запада от поддержки Киева

Кроме того, в Киеве полагают, что администрация президента США Дональда Трампа намеревается сместить Владимира Зеленского.