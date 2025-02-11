Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен территориями. Его слова приводит The Guardian.

Зеленский указал, что сделает соответствующее предложение, если президенту США Дональду Трампу «удастся усадить Украину и Россию за стол переговоров». По его словам, речь пойдет об обмене захваченных ВСУ в Курской области территорий на земли, которые заняли ВС РФ.

« М ы о б м е н я е м о д н у т е р р и т о р и ю н а д р у г у ю » , — с к а з а л Зеленский.

При этом он отметил, что не знает, какую часть занятой Россией земли Украина попросит взамен.

« Я н е з н а ю , п о с м о т р и м . Н о в с е н а ш и т е р р и т о р и и в а ж н ы , п р и о р и т е т а н е т » , — д о б а в и л Зеленский.

Кулеба рассказал о сложности территориального вопроса на переговорах с РФ

Напомним, что в начале февраля Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако он подчеркнул, что они возможны только в том случае, если Европа и США «не кинут» Украину.