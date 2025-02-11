Зеленский заявил о планах провести с РФ прямой обмен территориями
Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен территориями. Его слова приводит The Guardian.
Зеленский указал, что сделает соответствующее предложение, если президенту США Дональду Трампу «удастся усадить Украину и Россию за стол переговоров». По его словам, речь пойдет об обмене захваченных ВСУ в Курской области территорий на земли, которые заняли ВС РФ.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский.
При этом он отметил, что не знает, какую часть занятой Россией земли Украина попросит взамен.
«Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — добавил Зеленский.
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Напомним, что в начале февраля Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако он подчеркнул, что они возможны только в том случае, если Европа и США «не кинут» Украину.