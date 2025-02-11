Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, заявил, что предложит Москве обмен территориями, отказавшись от земель, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в Курской области.
При этом лидер киевского режима отметил, что не знает, какую территорию Киев попросит взамен.
— Мы поменяем одну территорию на другую. Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет, — заявил Зеленский в беседе с The Guardian.
9 февраля Владимир Зеленский сообщил о своей готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, они возможны только в том случае, если Европа и США «не кинут» Украину. Он также отметил наличие всех возможностей завершить конфликт в текущем году.
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По сообщениям СМИ, Владимир Зеленский является главным препятствием на пути заключения президентом США Дональдом Трампом сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. В материале отметили, что в поиске дипломатического решения конфликта наметился прогресс, хотя соглашения достичь не удалось так быстро, как рассчитывал импульсивный Трамп.