Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, заявил, что предложит Москве обмен территориями, отказавшись от земель, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в Курской области.

При этом лидер киевского режима отметил, что не знает, какую территорию Киев попросит взамен.

— М ы п о м е н я е м о д н у т е р р и т о р и ю н а д р у г у ю . Я н е з н а ю , п о с м о т р и м . Н о в с е н а ш и т е р р и т о р и и в а ж н ы , п р и о р и т е т а н е т , — з а я в и л Зеленский в беседе с The Guardian.

9 февраля Владимир Зеленский сообщил о своей готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, они возможны только в том случае, если Европа и США «не кинут» Украину. Он также отметил наличие всех возможностей завершить конфликт в текущем году.

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По сообщениям СМИ, Владимир Зеленский является главным препятствием на пути заключения президентом США Дональдом Трампом сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. В материале отметили, что в поиске дипломатического решения конфликта наметился прогресс, хотя соглашения достичь не удалось так быстро, как рассчитывал импульсивный Трамп.