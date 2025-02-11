Конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер предложил переименовать Гренландию в честь флага США после присоединения.

Об этом пишет New York Post.

« Б а д д и К а р т е р . . . п р е д с т а в и л в п о н е д е л ь н и к н о в ы й з а к о н о п р о е к т , к о т о р ы й д о л ж е н н а д е л и т ь п р е з и д е н т а Трампа полномочиями <...> переименовать ледяной остров в «Ред-Уайт-энд-Блюленд»», — пишет издание.

Картер добавил, что президент США Дональд Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности США.

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Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Позже в Дании, которой принадлежит Гренландия, инициативная группа Denmarkification предложила властям страны приобрести у США штат Калифорния.