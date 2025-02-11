В США вернут смертную казнь

Сотрудники исправительных учреждений Луизианы (США) разработали и одобрили новую политику, позволяющую штату возобновить казни заключенных, приговоренных к смертной казни, заявил губернатор Джефф Лэндри. Об этом пишет портал Axios.

По данным портала, в штате около 60 человек находятся в камере смертников. Вместе с тем, в Луизиане никого не казнили с 2010 года.

« М ы п р и в е д е м п р и г о в о р ы в и с п о л н е н и е , и п р а в о с у д и е в о с т о р ж е с т в у е т » , — с к а з а л Л э н д р и .

Журналисты отметили, что заключенный получит возможность исповедаться перед казнью. Во время процедуры в камере будут находиться жертвы и/или близкие им люди в том случае, если они выразят желание наблюдать за отправлением правосудия, а также корреспонденты, получившие аккредитацию.

Заключенный будет находиться под медицинским наблюдением во время казни, и у него будет возможность поделиться последним заявлением перед проведением процедуры.

Напомним, что в США разрешили казнить заключенных при помощи азота в ноябре 2023 года. Первым штатом, применившим такой способ на практике, стала Алабама. Кроме того, необходимые законопроекты приняли Оклахома, Миссисипи и Луизиана.

Всего в США одобрено пять способов проведения смертной казни: инъекция, электрический стул, использование газа, повешение и расстрел. Чаще всего применяют инъекции (более 1,4 тыс. казней с 1976 года) и электрический стул (163).