Один из аккаунтов RT заблокировали в соцсети X

Один из аккаунтов медиахолдинга Russia Today (RT) заблокировали в соцсети X после публикации репортажа об участии российского истребителя в выставке Aero India. Об этом говорится в сообщении RT.

Речь идет об аккаунте RT India. Как пояснили в администрации соцсети, доступ к странице был ограничен из-за того, что ее владелец якобы «выдавал себя за другое лицо».

« И с к р е н н е н а д е е м с я , ч т о э т о д о с а д н а я о ш и б к а , к о т о р а я б у д е т и с п р а в л е н а , а н е п р и м е р т о й п р е д в з я т о с т и и ц е н з у р ы » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и б л о к и р о в к у в R T .

Там также напомнили, что владелец X Илон Маск позиционировал сервис как площадку для свободного выражения мнений.

Отмечается, что перед этим на странице RT India был опубликован репортаж, в ходе которого корреспондент Рунжун Шарма вблизи показал российский истребитель Су-57, представленный на выставке Aero India. В RT уточнили, что сюжет набрал сотни тысяч лайков и просмотров.

Ранее стало известно, что Telegram-канал РИА Новости заблокировали в нескольких европейских странах. Отмечалось, что он стал недоступен в Польше, Бельгии, Италии и других государствах из-за того, что нарушал местные законы.