Британия ввела санкции против двух российских компаний и шести граждан

Великобритания ввела санкции против двух российских компаний и шести граждан, связанных с одной из них. Об этом 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, опубликованный министерством иностранных дел королевства.

Ограничения коснулись фирмы Zservers, которую Лондон подозревает в «причастности к кибератакам с помощью программ-вымогателей». Черный список также пополнил провайдер Xhost Internet Solutions из России, которым, по мнению британцев, владеет и пользуется организация Zservers.

Как писала «Парламентская газета», в предыдущий раз Лондон расширял антироссийские санкции в середине декабря. Запреты распространились на 20 нефтяных танкеров, перевозящих нефть из РФ, и две компании из Дубая, якобы поддерживающие Москву.

В начале февраля премьер Британии Кир Стармер анонсировал новые энергетические санкции против России. По его словам, Лондон и Брюссель разработают меры в отношении доходов от энергоносителей и организаций, снабжающих военные предприятия РФ.