На агитационном буклете ультраправой партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) увидели усы Гитлера у ее лидера Алис Вайдель. Усатую «пасхалку» обнаружил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Тильман Кубан, сообщает Merkur.de.

Тилман опубликовал видео, на которой показывает брошюру АдГ. На обложке изображена Вайдель, если развернуть листовку, то можно увидеть точки зрения немецкой партии АдГ, а в качестве иллюстрации — семью, стоящую перед семейным домом.

Однако листовка становится слегка прозрачной, если направить ее против света, тогда из окна дома получаются усы Гитлера у Вайдель.

« И м е н н о т а к и м и д е й с т в и я м и л ю д и с о з н а т е л ь н о х о т я т п р и в л е ч ь н а ц и с т о в в к а ч е с т в е и з б и р а т е л е й . А б с о л ю т н о н е в о з м о ж н о . А б с о л ю т н о н е п о д л е ж и т и з б р а н и ю » , — р а с к р и т и к о в а л л и с т о в к у К у б а н .

Ранее Вайдель заявила, что США и Россия совместными усилиями могут разрешить конфликт на Украине. По ее словам, Европа уже не может добиться мира на Украине, а Германия — тем более. Она обвинила руководство страны в дилетантстве, поскольку, по ее мнению, Берлин изначально должен был активно выступать за мир, а не поддерживать одну из сторон конфликта.