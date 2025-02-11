В мэрии Киева и корпорации "Киевавтодор" проходят обыски

Обыски проводятся в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) и коммунальной корпорации "Киевавтодор". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии украинской столицы.

" 1 1 ф е в р а л я в п о м е щ е н и я х д е п а р т а м е н т а т р а н с п о р т н о й и н ф р а с т р у к т у р ы и к о м м у н а л ь н о й к о р п о р а ц и и " К и е в а в т о д о р " п р о в о д я т о б ы с к и с л е д о в а т е л и Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как уточняется, обыски связаны с уголовным делом о закупке корпорацией "Киевавтодор", которая подчиняется департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, техники для нужд города по процедуре публичных закупок.

Это не первые обыски в КГГА за последнее время. 6 февраля утром Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) объявила о проведении масштабной операции, связанной с земельной коррупцией в мэрии и горсовете Киева, были задержаны семь чиновников горсовета. 7 февраля по этому делу были арестованы заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич и ряд других фигурантов, а позже в рамках того же расследования из банковских ячеек было изъято более $6,4 млн и 630 тыс. евро.

Ранее мэр города Виталий Кличко неоднократно заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей. В частности, он утверждал, что деятельность украинских правоохранительных органов в отношении столичной администрации приняла репрессивный характер, а уголовные дела заводятся по надуманным поводам. По его словам, за прошлый год было проведено более 200 обысков и свыше 500 допросов, предъявлено почти 100 обвинений. Конфликты между мэром Киева и Владимиром Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Мэр не раз обвинял руководство Украины в стремлении к чрезмерной централизации власти. По мнению Кличко, за давлением на киевскую администрацию стоит желание команды Владимира Зеленского скомпрометировать его как потенциального конкурента на будущих выборах главы государства.