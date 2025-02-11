В США арестовали двух россиян за распространение вируса

Граждане РФ Роман Бережной и Егор Глебов арестованы в США по подозрению в распространении и эксплуатации вируса-вымогателя Phobos, а также в получении от его жертв общего выкупа в размере $16 млн. Об этом говорится в заявлении американского Минюста.

По версии следствия, жертвами группы хакеров, которой управляли 33-летний Бережной и 39-летний Глебов, стали более 1 тыс. государственных и частных структур в США и по всему миру. Правоохранительные органы, как отмечают в Минюсте, вывели из строя "компьютерную инфраструктуру группы".

Как утверждают американские власти, с мая 2019 года по октябрь 2024 года Бережной, Глебов и другие лица занимались хакерской деятельностью, "причиняли жертвам убытки, связанные с потерей доступа к их данным, в дополнение к финансовым потерям, связанным с выплатами" за деактивацию вируса. Среди жертв якобы были детская больница, медицинские учреждения и учебные заведения. Подозреваемые взламывали компьютерные сети жертв, копировали и похищали файлы и программы, шифровали оригинальные версии похищенных данных с помощью Phobos. Затем обвиняемые, по версии следствия, вымогали у жертв деньги в обмен на ключи дешифрования для восстановления доступа к зашифрованным данным. В случае, если деньги не будут выплачены, хакеры угрожали обнародовать данные.

Ведомство уточняет, что в случае признания Бережного и Глебова виновными им грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в кибермошенничестве, 10 лет по каждому пункту обвинения в компьютерном взломе, а также 5 лет за участие в сговоре с целью интернет-мошенничества. В общей сложности россиянам предъявлены обвинения по 11 пунктам. Окончательный срок тюремного заключения определит суд, если россиян признают виновными.

В ноябре Минюст США предъявил гражданину России обвинения в предполагаемых продаже, распространении и эксплуатации Phobos. По версии американских властей, 42-летний Евгений Птицын, экстрадированный из Республики Корея, с ноября 2020 года был участником международной схемы по внедрению Phobos в частные и государственные организации в США и по всему миру.