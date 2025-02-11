На Западе заявили о недопустимости вступления Украины в НАТО и ЕС

Украина не должна вступать и быть частью ни в НАТО, ни в Европейского союза (ЕС). Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен, передает РИА Новости.

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«Украина не должна вступать в НАТО, не должна вступать в ЕС, потому что тогда мы продолжим провоцировать Россию, и это сохранит напряженность. Думаю, мы должны сделать много шагов назад, а НАТО должна прекратить приближаться к российским границам», — рассказал политик.

Ван Мейерен также подчеркнул, что становление Украины частью Североатлантического альянса сейчас невозможно из-за президентства в США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер будет выступать за нейтральный статус Украины, а не ее членство в каком-либо из двух объединений.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что новый глава Пентагона Пит Хегсет скорее всего не будет объявлять о новых пакетах военной помощи Украине во время своей первой зарубежной поездки. При этом предполагается, что американская сторона объявит о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине и необходимости стран Европейского союза (ЕС) взять на себя больше ответственности за военную поддержку Киева.