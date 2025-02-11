Папа Римский осудил антимиграционную политику США
Папа Римский Франциск осудил и выразил несогласие с антимиграционной политикой нового президента США Дональда Трампа. В послании американским епископам, обнародованном службой печати Святого престола, он призвал "не поддаваться позициям, которые дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам - мигрантам и беженцам".
"Депортация людей, которые во многих случаях были вынуждены покинуть родину по причине крайней нищеты, отсутствия безопасности, из-за эксплуатации, преследований или неблагополучных экологических условий, грозит многим мужчинам и женщинам, а также целым семьям, уничтожает их достоинство и право на лучшую жизнь", - говорится в тексте. "Я внимательно следил за тем, что происходит США, и праведная совесть не может не выразить критического суждения и несогласия", - продолжил понтифик.
Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. 20 января республиканец подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну.
Франциск критически высказывался о подходах Трампа к решению миграционной проблемы и ранее. В частности, он говорил, что "хороший христианин не может строить стены", когда в бытность своего прошлого президентства на границе США с Мексикой Трамп планировал воздвигнуть барьеры. Не поощряет Папа Римский и подходов американского президента к проблеме климатических изменений после выхода США из Парижского соглашения по климату.