Папа Римский осудил антимиграционную политику США

Папа Римский Франциск осудил и выразил несогласие с антимиграционной политикой нового президента США Дональда Трампа. В послании американским епископам, обнародованном службой печати Святого престола, он призвал "не поддаваться позициям, которые дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам - мигрантам и беженцам".

" Д е п о р т а ц и я л ю д е й , к о т о р ы е в о м н о г и х с л у ч а я х б ы л и в ы н у ж д е н ы п о к и н у т ь р о д и н у п о п р и ч и н е к р а й н е й н и щ е т ы , о т с у т с т в и я б е з о п а с н о с т и , и з - з а э к с п л у а т а ц и и , п р е с л е д о в а н и й и л и н е б л а г о п о л у ч н ы х э к о л о г и ч е с к и х у с л о в и й , г р о з и т м н о г и м м у ж ч и н а м и ж е н щ и н а м , а т а к ж е ц е л ы м с е м ь я м , у н и ч т о ж а е т и х д о с т о и н с т в о и п р а в о н а л у ч ш у ю ж и з н ь " , - г о в о р и т с я в т е к с т е . " Я в н и м а т е л ь н о с л е д и л з а т е м , ч т о п р о и с х о д и т США, и праведная совесть не может не выразить критического суждения и несогласия", - продолжил понтифик.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. 20 января республиканец подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну.

Франциск критически высказывался о подходах Трампа к решению миграционной проблемы и ранее. В частности, он говорил, что "хороший христианин не может строить стены", когда в бытность своего прошлого президентства на границе США с Мексикой Трамп планировал воздвигнуть барьеры. Не поощряет Папа Римский и подходов американского президента к проблеме климатических изменений после выхода США из Парижского соглашения по климату.