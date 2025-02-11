МУС отреагировал на внесение прокурора Хана в санкционный список США

Международный уголовный суд осудил внесение прокурора инстанции Карима Хана в санкционный список США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление инстанции.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В документе отмечалось, что под меры попадут те, кто ответственен за «нарушения МУС». Часть из санкций включает в себя блокировку собственности, активов и запрет на въезд в США. Позже стало известно, что под ограничения попал прокурор МУС Карим Хан.