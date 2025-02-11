На Западе обозначили позицию главы Пентагона по помощи Украине

Новый глава Пентагона Пит Хегсет не станет объявлять о новой военной помощи Киеву во время своей первой зарубежной поездки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Ранее Хегсет отправился в Германию. ФРГ стала первой страной в рамках первого зарубежного визита на посту нового главы Пентагона. Поездка продлится около недели. Также он посетит Бельгию и Польшу. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Сообщалось, что на встречах он поднимет вопрос увеличения расходов союзников США на оборону.

« Х е г с е т , к а к о ж и д а е т с я , н е б у д е т д е л а т ь н и к а к и х о б ъ я в л е н и й о н о в о м в о о р у ж е н и и д л я У к р а и н ы » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Также, по словам источника AP, глава Пентагона не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.