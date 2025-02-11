На Западе обозначили позицию главы Пентагона по помощи Украине

AP: новый глава Пентагона Хегсет не станет объявлять о помощи Киеву
Новый глава Пентагона Пит Хегсет не станет объявлять о новой военной помощи Киеву во время своей первой зарубежной поездки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Хегсет отправился в Германию. ФРГ стала первой страной в рамках первого зарубежного визита на посту нового главы Пентагона. Поездка продлится около недели. Также он посетит Бельгию и Польшу. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Сообщалось, что на встречах он поднимет вопрос увеличения расходов союзников США на оборону.
«Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины», — говорится в тексте.
Также, по словам источника AP, глава Пентагона не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.