МУС выразил сожаление из-за санкций США в отношении прокурора Хана

Международный уголовный суд (МУС) сожалеет о введении администрацией США санкций в отношении прокурора Карима Хана. Об этом говорится в сообщении суда в X.

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При этом инстанция подчеркнула, что "продолжит выполнять свой мандат в интересах миллионов невинных жертв преступлений".

Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, был подписан президентом США Дональдом Трампом 6 февраля. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей. По данным агентства Reuters, первым под эти санкции попал Карим Хан.