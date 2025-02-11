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Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

Американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск раскритиковал слова Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Маск иронично прокомментировал отрывок из интервью Зеленского ITV News, в котором он заявил о том, что украинцы выступают против выборов, пока продолжается конфликт.

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Россиян предупредили об аномальных холодах

В субботу, 15 февраля, температура воздуха в центральной части европейской России впервые с начала года окажется ниже климатической нормы. Об аномальных холодах предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

Морозы придут под воздействием циклона, который будет находиться к востоку от европейской России и принесет холодные воздушные массы.

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У границы с Россией развернули подразделение армии США

© EPA/TACC

Подразделение армии Соединенных Штатов было развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией.

" П о с л е т о р ж е с т в е н н о й ц е р е м о н и и , п р о ш е д ш е й н а б а з е R e e d o н е д а л е к о о т города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - сказано в сообщении.

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Каллас раскрыла условия переговоров по Украине

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине без участия стран Европейского союза (ЕС) невозможны.

Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью газете Corriere della Sera.

« Э т о т к о н ф л и к т п р о и с х о д и т в Е в р о п е . Р е ч ь и д е т о б Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы Евросоюз», — рассказала политик.

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Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

© Telegram-канал Петра Шамаева

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев подорвался на мине в зоне специальной военной операции. Об этом политик рассказал в Telegram.

По словам Шамаева, утром 1 февраля он отправился на разведку, которую пришлось проводить во время тумана.

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Кличко сделал неожиданное заявление о сроках и последствиях завершения конфликта

© EPA/TACC

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский кризис может завершиться «через месяц или два» на условиях, которые будут «болезненны» для Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

Выступая на форуме, посвященном восстановлению Украины, Кличко заявил, что после завершения конфликта стране будет не хватать денег на содержание ВСУ. Также он предупредил, что на фоне выборов начнется «борьба на уничтожение».

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ФСБ и СК задержали племянника известного российского хоккеиста

© Официальный сайт МБУ ДО СШОР им. С. Макарова

Директора челябинской спортивной школы задержали по подозрению в получении взятки клюшками на 200 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ФСБ, речь идет о спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени выдающегося советского хоккеиста Сергея Макарова — ее директор Павел Макаров является его племянником.

По информации регионального управления СК, 21 мая 2024 года глава спортшколы получил через посредника хоккейные клюшки. Взятку дал законный представитель одного из воспитанников школы за выдачу документов о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Полученный спортинвентарь подозреваемый продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

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Россиянка отдала мошенникам более 421 млн рублей

Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram заявила, что телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 млн рублей.

Как она написала в Telegram, сотрудники правоохранительных органов уже задержали фигурантов, связанных с данным преступлением.

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Земля вступает в новую климатическую эру

Международная группа ученых установила, что в 2024 году глобальные температуры достигли рекордно высоких значений. Это может быть сигналом о том, что планета вступает в период потепления более чем на 1,5°C. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change (NCC).

Порог в 1,5°C, установленный Парижским соглашением, играет ключевую роль в оценке климатических рисков. Дальнейший рост температуры ведет к учащению экстремальных погодных явлений, подъему уровня моря и исчезновению многих видов.

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Боец ММА Крайнов лишился глаза в результате конфликта в ночном клубе

© Соцсети

Боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов получил тяжелые повреждения в результате конфликта с посетителями ночного клуба. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее сообщалось, что Крайнов лишился глаза в результате ранения после стрельбы в Краснодаре.

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