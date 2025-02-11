В ХАМАС высказались о реализации сделки по Газе

Продолжение реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников полностью зависит от действий Израиля. Об этом ТАСС заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС в Катаре Хусам Бадран.

" П р о б л е м а с в я з а н а с н а р у ш е н и я м и и з л о у п о т р е б л е н и я м и , д о п у щ е н н ы м и о к к у п а ц и о н н ы м и в л а с т я м и в х о д е р е а л и з а ц и и ( с о г л а ш е н и я . - " Г а з е т а . R u " ) " , - с к а з а л о н .

Представитель ХАМАС подчеркнул, что соглашение прописано во всех положениях и деталях.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.