Порошенко заявил о критическом положении на фронте для украинской армии
Ситуация на линии фронта является критической для украинской армии. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде.
"Критическая ситуация на линии фронта — на Покровском направлении, Часов Яр, Купянск, Харьковская область, Курск. Армия нуждается в деньгах, боеприпасах и защите", — сказал Порошенко.
Бывшего президента возмутило, что Рада обсуждает вопросы строительства и восстановления энергетики, но не обеспечения армии.
Порошенко также анонсировал, что Украина получит французские истребители.
6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции.
В свою очередь в посольстве России во Франции заявили, что поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной шаг со стороны Парижа, направленный на эскалацию украинского конфликта.