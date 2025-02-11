Порошенко заявил о критическом положении на фронте для украинской армии

Ситуация на линии фронта является критической для украинской армии. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде.

" К р и т и ч е с к а я с и т у а ц и я н а л и н и и ф р о н т а — н а П о к р о в с к о м н а п р а в л е н и и , Ч а с о в Я р , Купянск, Харьковская область, Курск. Армия нуждается в деньгах, боеприпасах и защите", — сказал Порошенко.

Бывшего президента возмутило, что Рада обсуждает вопросы строительства и восстановления энергетики, но не обеспечения армии.

Порошенко также анонсировал, что Украина получит французские истребители.

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции.

В свою очередь в посольстве России во Франции заявили, что поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной шаг со стороны Парижа, направленный на эскалацию украинского конфликта.