Член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Елена Трегуб резко отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что республика когда-нибудь может стать частью России.

Она заявила, что «этого никогда не произойдет», передает Sky News.

«Трамп не понимает: Украина — это не терпящий крах бизнес, готовый к враждебному поглощению», — сказала Трегуб.

По ее словам, украинцы являются гордым и отважным народом, который будет до конца бороться за свою независимость и право на существование. Она утверждает, что «Украина никогда не будет русской».

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11 февраля в интервью Fox News Дональд Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США, сообщил, что значительная часть республики хочет стать Россией.