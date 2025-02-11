Каллас раскрыла условия переговоров по Украине

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине без участия стран Европейского союза (ЕС) невозможны.

Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью газете Corriere della Sera.

« Э т о т к о н ф л и к т п р о и с х о д и т в Е в р о п е . Р е ч ь и д е т о б Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы Евросоюз», — рассказала политик.

Каллас объяснила папе Римскому необходимость справедливого мира для Украины

3 февраля Каллас заявила, что ЕС выделил Украине военную и экономическую помощь общей суммой в 134 миллиарда евро. По словам главы дипломатического ведомства, Евросоюз не может говорить о сокращении поддержки Киева, а наоборот — должен увеличить ее. Она подчеркнула, что Украина должна быть главным приоритетом блока.