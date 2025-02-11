В Грузии задержали перекрывших дорогу протестующих

Полиция Грузии задержала шестерых участников протестов за попытку перекрыть дорогу на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщил телеканал Formula со ссылкой на МВД республики.

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« П о д а н н ы м М В Д , 1 0 ф е в р а л я п о л и ц и я з а д е р ж а л а ш е с т ь ч е л о в е к з а п о п ы т к у п е р е к р ы т ь д о р о г у н а п р о с п е к т е Р у с т а в е л и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что двое из шести задержанных были освобождены на основании опознания их подчерка. В их числе член партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Леван Гогичаишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страны Запада допустили конфликт на Украине и теперь не работают над его прекращением. Он также отметил, что конфликт на Украине произошел из-за неформальных сил, имеющих огромное влияние на официальные структуры тех или иных стран.