Скандального евродепутата из Польши наказали за слова об ЛГБТ*
Польского евродепутата Гжегожа Брауна лишили депутатского мандата на два дня и отстранили от участия в работе Европарламента на этот же период из-за слов об ЛГБТ*. Об этом сообщает PAP.
Европарламент также наложит на Брауна штраф за нарушение минуты молчания во время поминовения жертв Холокоста. Председатель Европарламента Роберта Метсола объявила о наказании, наложенном на Брауна за «оскорбительные» и «дискриминационные высказывания в отношении представителей ЛГБТ*-сообщества», открывая заседание 10 февраля.
Причиной наказания стали слова Брауна на дебатах 27 ноября 2024 года, предметом которых был венгерский закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ* и смену пола в школах.
Выступая на дебатах, евродепутат заявил: «Сколько существует гендеров? Мужчины, женщины и люди с расстройствами личности. Эта очевидная истина здесь подвергается сомнению».
Браун получил выговор от вице-президента Катарины Барли, которая председательствовала на заседании, но не остановился.
«Я считаю, что содомиты - это потерянный пролетариат мировой революции, который так нужен вам для осуществления ваших проектов. Держитесь подальше от наших детей, извращенцы», - добавил он, после чего Барли отключила его микрофон.
Браун отстранен от участия в обсуждениях Европарламента на два дня, начиная с понедельника (однако он сможет участвовать в голосовании). Также он не будет получать суточные выплаты в течение двух дней (350 евро в день).
На торжественной сессии Европарламента, которая прошла в Брюсселе 29 января и была посвящена памяти жертв Холокоста, во время минуты молчания Браун несколько раз выкрикнул лозунг с призывов молиться за жертв войны в Газе. По просьбе председателя Европарламента Браун был исключен из пленарного заседания и выведен из зала охраной.
* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.