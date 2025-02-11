Скандального евродепутата из Польши наказали за слова об ЛГБТ*

Польского евродепутата Гжегожа Брауна лишили депутатского мандата на два дня и отстранили от участия в работе Европарламента на этот же период из-за слов об ЛГБТ*. Об этом сообщает PAP.

Европарламент также наложит на Брауна штраф за нарушение минуты молчания во время поминовения жертв Холокоста. Председатель Европарламента Роберта Метсола объявила о наказании, наложенном на Брауна за «оскорбительные» и «дискриминационные высказывания в отношении представителей ЛГБТ*-сообщества», открывая заседание 10 февраля.

Причиной наказания стали слова Брауна на дебатах 27 ноября 2024 года, предметом которых был венгерский закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ* и смену пола в школах.

Выступая на дебатах, евродепутат заявил: «Сколько существует гендеров? Мужчины, женщины и люди с расстройствами личности. Эта очевидная истина здесь подвергается сомнению».

Браун получил выговор от вице-президента Катарины Барли, которая председательствовала на заседании, но не остановился.

« Я с ч и т а ю , ч т о с о д о м и т ы - э т о п о т е р я н н ы й п р о л е т а р и а т м и р о в о й р е в о л ю ц и и , к о т о р ы й т а к н у ж е н в а м д л я о с у щ е с т в л е н и я в а ш и х п р о е к т о в . Д е р ж и т е с ь п о д а л ь ш е о т н а ш и х д е т е й , и з в р а щ е н ц ы » , - д о б а в и л о н , п о с л е ч е г о Б а р л и о т к л ю ч и л а е г о м и к р о ф о н .

Браун отстранен от участия в обсуждениях Европарламента на два дня, начиная с понедельника (однако он сможет участвовать в голосовании). Также он не будет получать суточные выплаты в течение двух дней (350 евро в день).

На торжественной сессии Европарламента, которая прошла в Брюсселе 29 января и была посвящена памяти жертв Холокоста, во время минуты молчания Браун несколько раз выкрикнул лозунг с призывов молиться за жертв войны в Газе. По просьбе председателя Европарламента Браун был исключен из пленарного заседания и выведен из зала охраной.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.