Кличко сделал неожиданное заявление о сроках и последствиях завершения конфликта

Конфликт может завершиться через месяц-два «болезненным компромиссом». С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что пока непонятно, на каких условиях все может закончиться. При этом он уверен, что «это сложно назвать позитивными».

«Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — подчеркнул Кличко.

Мэр считает: затем будут проведены выборы, где может быть «борьба на уничтожение». Он выразил опасения, что могут возникнуть очередные беспорядки.

« … . м ы в и д и м п о и с т о р и и р а з н ы х с т р а н — п о с л е в о е н н ы х д е й с т в и й , у ч и т ы в а я д е п р е с с и в н о е н а с т р о е н и е , т а к и е в е щ и у ж е п р о и с х о д и л и » , — д о б а в и л Кличко.

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