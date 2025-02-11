Киев разорвал соглашение с Минском о сотрудничестве в области связи
Кабмин Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи", - написал он в Telegram-канале. Документ был подписан 17 декабря 1992 года в Киеве.
Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.