Spiegel: бывшего немецкого военного задержали на Украине

Бывший немецкий военный задержан на Украине по подозрению в изнасиловании нескольких женщин и других преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на Генпрокуратуру города Бамберг (федеральная земля Бавария).

Согласно информации издания, некий Бен Р. был задержан в Сумской области и теперь его ожидает экстрадиция в Германию. При этом, по данным следствия, мужчина совершил преступления на сексуальной почве не только у себя на родине, но и непосредственно на Украине. Видео он выкладывал в интернет. Кроме того, у Бена Р. были обнаружены материалы, связанные с насилием над детьми.

В Бундесвере проверка в отношении мужчины велась с октября 2021 года. В марте 2022 года ему запретили исполнять служебные обязанности и носить военную форму, а годом позже уволили из рядов Бундесвера. От немецких следователей Бен Р. бежал на Украину, где участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.