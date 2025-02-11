«Успеют до лета»: украинскому конфликту предсказали заморозку в 2025 году

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры по Украине до лета, то в этом году конфликт могут заморозить, считает венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. Киевские власти подпишут документ, который перед ними положат, так как Вашингтон начнет давить и угрожать отказом от финансирования, заявил он НСН.

Планируемые переговоры между РФ и США Штир назвал торгом, подчеркнув, что страны Европы на этот процесс практически не влияют.

" В к о н ц е Украина подпишет документ, который будет принят. Америка будет угрожать, говорить, что не делать, будет говорить, что деньги не даст... Это шанс на то, что Америка и Россия договорятся", - считает эксперт.

Вероятность заморозки конфликта высока, если серьезный разговор двух лидеров состоится до лета, считает специалист. В целом он скептически отнесся к происходящему, заявив, что для России это может обернуться "Минском-3", то есть не миром, а временным перемирием на неопределенное время.

Что касается помощи Киеву, то Трамп стремится переложить это на Европу, причем далеко не все "за" - Венгрия и Словакия активно поддерживают прекращение вливания средств в Украину, подчеркнул Штир. Поддерживает это также большая часть "молчаливых стран" и сами жители, понимающие, что, по сути, Трамп предлагает им все оплачивать самостоятельно.

" Н о п о л и т и ч е с к а я э л и т а п о к а о т к р ы т о н е м о ж е т г о в о р и т ь о б э т о м . В и т о г е б у д е т в л и я т ь д а в л е н и е о б щ е с т в а и п о в е д е н и е Трампа", - заключил эксперт.

Напомним, администрация Трампа пока приостановила подготовку мирного плана по Украине для дополнительных переговоров с союзниками по НАТО. В России пока не получили конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать предлагаемые варианты. Подробности – в материале "Газеты.Ru".