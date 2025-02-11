Дочь партнера Березовского получит £30,5 млн за моль в доме

Guardian: дочь бизнесмена Патаркацишвили получит £30,5 млн за моль в доме
Дочь миллиардера и партнёра Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ия и её супруг Евгений Гуняк получат компенсацию в размере £30,5 млн за покупку особняка, который был заражён молью.
Об этом сообщает The Guardian.
Недвижимость в Ноттинг-Хилле была приобретена в 2019 году за £32,5 млн. Вскоре в особняке была обнаружена моль. Обработки не помогли паре, вредители продолжали портить окружающие их предметы и вещи.
Всё это привело к тому, что осенью прошлого года пара подала в суд иск против застройщика.
Экс-главу партии Березовского заочно приговорили к тюрьме
В итоге Высокий суд Лондона постановил его выплатить супругам компенсацию в размере £30,5 млн.