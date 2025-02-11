Дочь партнера Березовского получит £30,5 млн за моль в доме

Дочь миллиардера и партнёра Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ия и её супруг Евгений Гуняк получат компенсацию в размере £30,5 млн за покупку особняка, который был заражён молью.

Об этом сообщает The Guardian.

Недвижимость в Ноттинг-Хилле была приобретена в 2019 году за £32,5 млн. Вскоре в особняке была обнаружена моль. Обработки не помогли паре, вредители продолжали портить окружающие их предметы и вещи.

Всё это привело к тому, что осенью прошлого года пара подала в суд иск против застройщика.

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В итоге Высокий суд Лондона постановил его выплатить супругам компенсацию в размере £30,5 млн.