Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что украинцы тратят на дорогих курортах в Европе деньги американских налогоплательщиков, и на данный момент являются «самыми богатыми людьми». Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

Карлсон отметил, что в прошлые выходные был по работе на горнолыжном курорте в Альпах, являющемся самым дорогим в мире, и видел, что «весь город полон украинцев».

« О н и з а х о д я т в в о з д у ш н ы й л а б и р и н т и с п у с к а ю т о д и н м и л л и о н д о л л а р о в з а д е н ь . И т а к п о в с е й Е в р о п е . В ы в и д и т е , ч т о с а м ы е б о г а т ы е л ю д и – у к р а и н ц ы . Д е н ь г и н а ш и . О н и п р и н а д л е ж а т м н е , в а м и к а ж д о м у а м е р и к а н с к о м у н а л о г о п л а т е л ь щ и к у » , - з а я в и л о н .

Журналист также уличил военных на Украине в продаже американского оружия, в том числе и наркокартелям из Мексики.

« Ф а к т , ф а к т , а н е д о г а д к а , в т о м , ч т о у к р а и н с к и е в о е н н ы е п р о д а ю т о г р о м н ы й п р о ц е н т , в п л о т ь д о п о л о в и н ы в о о р у ж е н и я , к о т о р о е м ы и м о т п р а в л я е м . П о л о в и н у ! ( … ) И м н о г о е о к а з ы в а е т с я в м е с т е с н а р к о к а р т е л я м и н а н а ш е й г р а н и ц е » , - к о н с т а т и р о в а л о н , в ы р а з и в у в е р е н н о с т ь , ч т о а м е р и к а н с к и е с п е ц с л у ж б ы « п о л н о с т ь ю о с в е д о м л е н ы о б э т о м » и н а ж и в а ю т с я н а т а к и х п р о д а ж а х .

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. В свою очередь Владимир Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи. Из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.