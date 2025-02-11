Карлсон назвал украинцев «самыми богатыми людьми» в Европе
Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что украинцы тратят на дорогих курортах в Европе деньги американских налогоплательщиков, и на данный момент являются «самыми богатыми людьми». Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.
Карлсон отметил, что в прошлые выходные был по работе на горнолыжном курорте в Альпах, являющемся самым дорогим в мире, и видел, что «весь город полон украинцев».
«Они заходят в воздушный лабиринт и спускают один миллион долларов за день. И так по всей Европе. Вы видите, что самые богатые люди – украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому американскому налогоплательщику», - заявил он.
Журналист также уличил военных на Украине в продаже американского оружия, в том числе и наркокартелям из Мексики.
«Факт, факт, а не догадка, в том, что украинские военные продают огромный процент, вплоть до половины вооружения, которое мы им отправляем. Половину! (…) И многое оказывается вместе с наркокартелями на нашей границе», - констатировал он, выразив уверенность, что американские спецслужбы «полностью осведомлены об этом» и наживаются на таких продажах.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. В свою очередь Владимир Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи. Из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.