Макрон проигнорировал протянувшего ему руку премьера Индии

Президент Франции Эммануэль Макрон оставил без рукопожатия премьера Индии Нарендру Моди на саммите в Париже. Внимание на это обратили «Известия».

Инцидент произошел во время саммита по искусственному интеллекту. На кадрах, опубликованных «Известиями», видно, как Макрон обменялся рукопожатиями с двумя другими участниками саммита, а также расцеловал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Однако он не заметил руку сидевшего рядом Моди.

После участия в ИИ-саммите Макрон и Моди отправятся в Марсель. Их визит будет сосредоточен на технологиях, гражданской ядерной энергетике и коммерческих обменах, сообщали ранее в Елисейском дворце.

Президент Франции и премьер Индии посетят порт Марселя - Индия является вторым по величине клиентом порта. Основное внимание на переговорах двух лидеров будет уделено проекту транспортного коридора под названием IMEC между Европой и Индией через Ближний Восток.