На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

Модернизация девяти контрольно-пропускных пунктов(КПП) остановилась на Украине из-за прекращения финансирования Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин, передает ТАСС.

« У н а с с е г о д н я д е в я т ь п у н к т о в п р о п у с к а , п о к о т о р ы м ф а к т и ч е с к и п р е к р а т и л и с ь р а б о т ы и з - з а о т с у т с т в и я ф и н а н с и р о в а н и я о т U S A I D » , — р а с с к а з а л С у х о м л и н .

По его словам, ведомство не ждет возобновления финансирования и полагает, что передачи средств по линии USAID больше не будет.

Ранее стало известно, что Украина начиная с 2022 года стала крупнейшим бенефициаром USAID. Страна получила 27,2 процента средств организации. Всего за три года USAID выделило Украине 32,4 миллиарда долларов.