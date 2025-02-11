Названа причина, по которой Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустят важную кинопремию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не появятся на кинопремии BAFTA 2025 года из-за детей. Об этом сообщает издание New York Post.

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Кенсингтонский дворец сообщил в соцсетях, что принц и принцесса Уэльские не будут присутствовать на церемонии вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств 16 февраля. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не стали раскрывать причину своего отсутствия. Однако редактор Times UK Кейт Мэнси заявила, что супруги пропустят мероприятие, поскольку оно проходит во время школьных каникул их детей.

В прошлом году принц Уильям появился на BAFTA без своей супруги, его жена восстанавливалась после операции на брюшной полости.

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. Принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.