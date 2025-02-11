На Сицилии задержали более 180 мафиози

Полиция Италии предотвратила попытку восстановить руководство сицилийской мафией Коза Ностра, многие лидеры которой в последние годы оказались за решеткой. Как передает агентство ANSA, в рамках масштабной операции, проведенной во вторник в различных точках города Палермо, было задержано свыше 180 предполагаемых членов Коза Ностры.

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В последние годы синдикат подвергался преследованию со стороны правоохранительных органов, тысячи человек в итоге оказались за решеткой. Однако мафиози даже из тюрьмы продолжали координировать преступную деятельность Коза Ностры. Как выяснилось, они поддерживали связь со своими подчиненными благодаря телефонам, тайно пронесенным в камеры. Кроме того, некоторые боссы мафии недавно вышли на свободу после многих лет заключения. Против них и было направлено новое расследование.

В полицейской операции было задействовано свыше 1200 карабинеров из различных подразделений, в том числе специализированных.

Арестованным мафиози предъявлены обвинения в участии в преступной организации, покушениях на убийство, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и т.д.