Принцессу Кейт Миддлтон засняли в женской тюрьме после объявления о ремиссии. Об этом сообщает издание People.

11 февраля Кейт Миддлтон посетила женскую тюрьму в Чешире, чтобы посмотреть, как устроено отделение матери и ребенка. Принцесса Уэльская пообщалась с персоналом и бывшими заключенными, чтобы узнать, как поддерживают и помогают матерям с их детьми. По информации издания, в тюрьме в настоящее время проживает около 400 женщин-заключенных, которые либо находятся под следствием, либо уже отбывают наказание, в том числе пожизненное.

Для встречи жена принца Уильяма выбрала темно-коричневое длинное пальто, бордовую водолазку, темную юбку и сапоги на каблуках. Королевская особа уложила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. Принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.