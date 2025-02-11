В Баку демонтируют вывеску Русского дома

Со здания Русского дома в Баку начали демонтировать надписи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества в Азербайджане.

Напомним, что 3 февраля Азербайджан направил российской стороне официальную ноту о закрытии Русского дома. В МИД страны пояснили, что организация не была зарегистрирована как юридическое лицо, чем нарушила законодательство республики.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял, что собственник помещения, которое арендует Русский дом, продает объект и предложил организации съехать в течение полутора месяцев. Он отметил, что Москва неоднократно обращалась в ведомства Азербайджана с просьбой помочь с регистрацией, однако просьбы оставались без ответа.

Азербайджан потребовал от Русского дома в Баку покинуть арендуемое помещение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают решение азербайджанских властей недоразумением, которое удастся решить диалогом. По его словам, Москва поставит этот вопрос на различных уровнях вплоть до высшего.