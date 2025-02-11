В Европе поделились ожиданиями от решений США по Украине

Европейские страны не ожидают принятия США на себя серьезных обязательств по Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов.

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« О ч е в и д н о , ч т о , к а к и в о в с е м о с т а л ь н о м в н а ш и д н и , б е с п о к о й с т в о в ы з ы в а е т т о , ч т о в с е , ч т о м ы о б с у ж д а е м и л и о ч е м с о г л а ш а е м с я с а м е р и к а н с к и м и к о л л е г а м и , м о ж е т с о х р а н я т ь с и л у л и ш ь д о т е х п о р , п о к а Трамп не решит изменить свое мнение», — отметил неназванный дипломат.

Отмечается, что в Европе ожидали, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине будет готов, когда члены его команды прибудут на этой неделе для участия в Мюнхенской конференции по безопасности и встрече в формате Рамштайн, однако позже спецпредставитель США по Украине Кит Келлог это опроверг.

Ранее Келлог подтвердил, что оружие, одобренное для поставок бывшим президентом США Джо Байденом, все еще продолжает поступать на Украину. При этом, по данным источников агентства, у администрации Трампа есть план подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины, как они это делали при Байдене.