Обзор иноСМИ: рекордные цены на газ в ЕС и «кровожадный» план Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Рынок газа ЕС стал «еще более шатким»

Цены на газ в Европе 10 февраля достигли двухлетнего максимума - 58,50 евро за мегаватт-час. Более низкие зимние температуры приводят к росту спроса, ускоряя изъятие газа из быстро истощающихся хранилищ региона, пишет польская газета Wiadomości.

Продолжительный период холодной погоды в северо-западной Европе еще больше сократит запасы газа, которые и так находятся на самом низком уровне со времен энергетического кризиса 2022 года. Объем топлива в хранилищах ЕС сократился примерно на 19 процентов за период с конца сентября по середину декабря 2024-го. Сейчас хранилища заполнены на 49 процентов. Wiadomości напомнили, что поставки российского газа через Украину, на которые приходилось около пяти процентов европейского импорта, также прекратились с начала года. В результате европейский рынок газа стал «еще более шатким». Новое похолодание может оказать еще более существенное влияние на цены.

«План Трампа по Газе принесет еще больше войн и страданий»

На прошлой неделе во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил, что американцы планируют взять Газу под свой контроль и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в Иорданию, Египет или Марокко.

План Трампа для послевоенной Газы, как сказал Нетаньяху, действительно может «открыть много возможностей» для Израиля. Но эти возможности включают в себя больше войн и страданий для всего региона, включая Израиль, пишет китайское издание China Daily. Газа принадлежит палестинскому народу, а не США. Это неотъемлемая часть территории Палестины, а не разменная монета в политических играх между Тель-Авивом и Вашингтоном, подчеркивает China Daily. Война Израиля и ХАМАС уже опустошила Газу и заставила страдать ее жителей. Международное сообщество, включая США, должно объединить усилия, чтобы сделать Газу лучше, а не хуже, заключило издание.

У «Хезболлы» нашли посылки от USAID

Бывший солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ашер Фредман заявил, что в тайнике с оружием ливанского движения «Хезболла» были найдены гуманитарные посылки с маркировкой USAID. Об этом сообщает New York Post.

Фредман рассказал The Post, что во время патрулирования одной из деревень в Ливане, где ранее базировалась «Хезболла», он обнаружил снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатку вместе с посылками от USAID. На посылках также был логотип Всемирной продовольственной программы ООН с фразами на английском и арабском языках «Дар Соединенных Штатов Америки» и «От американского народа». Президент США Дональд Трамп ранее приостановил программы USAID, передал агентство под управление Госдепа и начал расследование работы USAID.

«Почему Япония оказалась по карману россиянам»

Российская экономика процветает на фоне инвестиций в военную инфраструктуру. Россияне устремляются в не самую дешевую Японию, куда легко получить визу, «в поисках аниме и суши», пишет Mainichi Shimbun. Отношения между правительствами Японии и России продолжают охлаждаться: Москва отнесла Японию к «недружественным странам» после того, как Токио ввел санкции. С другой стороны, количество российских туристов, приезжающих в Японию, увеличивается.

Японская национальная туристическая организация (JNTO) оценила число россиян, посетивших Японию с января по декабрь 2024 года, в 99 300 человек, что в 2,4 раза больше, чем за год до этого. Поскольку прямые рейсы в Японию по-прежнему приостановлены, количество российских туристов составляет около 80 процентов от рекордного показателя в 120 000 человек (2019 год) и является вторым по величине показателем с 2003 года. Mainichi Shimbun отмечает, что причиной стали высокие показатели российской экономики и низкая стоимость жизни в Японии по сравнению с другими странами. Кроме того, визу в Японию можно получить всего за несколько дней, в то время как виз в ЕС и США приходится ждать неделями или даже месяцами. Россияне проявляют большой интерес к аниме и японской культуре, а также любят японскую кухню, подчеркивает газета.

ФБР нашло секретные записи об убийстве Кеннеди

Сотрудники ФБР обнаружили около 2400 записей, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, которые не были рассекречены ранее. Об этом сообщает Axios.

Записи были обнаружены в ходе проверки, инициированной указом президента США Дональда Трампа от 23 января, требующим рассекретить всю информацию об убийстве Кеннеди. На протяжении десятилетий правительство США сопротивлялось публикации всех документов, что породило массу теорий заговора, отмечает Axios. Опрошенные изданием эксперты считают, что новые записи вряд ли окончательно определят, был ли Ли Харви Освальд убийцей-одиночкой или же он стал частью более широкого заговора.