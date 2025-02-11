Посол США в Москве посетила МИД России

Посол США в России Линн Трейси посетила МИД РФ, причины пока не известны. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Трейси в видеообращении в соцсети X заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой вопреки разногласиям.

По ее словам, между США и РФ есть "огромная потребность" в дипломатических усилиях.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что как он, так и президент России Владимир Путин заинтересованы в достижении соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть "конкретный план" по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным", и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.