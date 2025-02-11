В Казахстане упал уровень преступности после запрета алкоголя

МВД Казахстана не зафиксировало преступлений в 27 селах Туркестанской области после введения запрета на продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

" Я р к и м п р и м е р о м я в л я е т с я с е л о М а д е н и е т С а р ы а г а ш с к о г о р а й о н а с н а с е л е н и е м о к о л о 1 5 0 0 ч е л о в е к . К а к о т м е ч а е т у ч а с т к о в ы й и н с п е к т о р М у р а т Т о л е г е н о в , з а д в а г о д а в н а с е л е н н о м п у н к т е н е б ы л о н и о д н о г о п р е с т у п л е н и я . Т а к ж е п о л и ц е й с к и й п р о в о д и т р а з ъ я с н и т е л ь н ы е р а б о т ы п о п р о ф и л а к т и к е п р а в о н а р у ш е н и й " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

5 февраля Следственный комитет России предложил запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, подобное решение может помочь в противодействии криминалу, "который вовлекает подростков в наркобизнес, убеждая их в безнаказанности из-за возраста".

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с "Газетой.Ru" поддержал идею главы СК запретить продажу алкогольных напитков до 21 года, но усомнился в том, что ее можно будет реализовать. Кроме того, считает Тумусов, запрет приведет к появлению подпольного рынка.